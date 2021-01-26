YSK, seçime girme yeterliliğine sahip 17 partiyi açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almadı.
YSK'dan yapılan açıklamada seçim yeterliliğine sahip 17 partiyi duyururken, Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almadı.
Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle 17'ye yükseldi.
YSK'nın açıkladığı seçime girme yeterliliğine sahip partiler şöyle:
- İYİ Parti
- AKP
- Anavatan Partisi
- BTP
- BBP
- CHP
- DP
- DSP
- Genç Parti
- HDP
- Hürdava Partisi
- MHP
- MYP
- Saadet Partisi
- TKP
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
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