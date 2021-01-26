YSK, seçime girme yeterliliğine sahip 17 partiyi açıkladı

26 Ocak 2021 Salı, 18:29

YSK'dan yapılan açıklamada seçim yeterliliğine sahip 17 partiyi duyururken, Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almadı.

Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle 17'ye yükseldi.

YSK'nın açıkladığı seçime girme yeterliliğine sahip partiler şöyle:

- İYİ Parti

- AKP

- Anavatan Partisi

- BTP

- BBP

- CHP

- DP

- DSP

- Genç Parti

- HDP

- Hürdava Partisi

- MHP

- MYP

- Saadet Partisi

- TKP

- Vatan Partisi

- Yeniden Refah Partisi