YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı
Yüksek Seçim Kurulu, seçime girecek parti listesini güncelledi. Gelecek Partisi’nin de yeterliliği sağlamasıyla, seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20’ye yükseldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde seçime girme yeterliliği sağlayan parti listesini yayımlamıştı. Yayımlanan listeye göre, Gelecek Partisi seçime girmeye hak kazanan partiler arasında yer almamıştı.
YSK, bugün (2 Nisan 2021) güncellediği seçime girecek parti listesinde ise Gelecek Partisi'nin de seçime girmeye hak kazandığını belirtti.
Konuya ilişkin Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan açıklamada, partinin seçime girmek için gerekli şartları gerçekleştirdiği ve konunun bugün yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında karara bağlandığı bildirildi.
Hayırlı uğurlu olsun... pic.twitter.com/nrOmAEGwc9— Ayhan Sefer ÜSTÜN (@AyhanSeferUSTUN) April 2, 2021
Gelecek Partisi’nin de katılımı ile seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20'ye yükseldi.
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