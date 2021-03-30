YSK, ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı: Listede Gelecek Partisi yer almadı

30 Mart 2021 Salı, 09:58

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi'nde 6 Haziran 2021'de yapılacak ara seçimler nedeniyle seçime girebilecek siyasi partilerin listesini güncelledi.

Buna göre, DEVA ve Sol Parti seçime girmeye hak kazanırken, Gelecek Partisi seçime girmeye hak kazanan partiler arasında yer almadı.

Karara göre, TBMM'de grubu olan partiler ile Genel Kongre ve teşkilatlanma şartlarını yerine getirerek seçime girmeye hak kazanan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi.