İstanbul Sözleşmesi eylemlerine katılan İranlı mültecilerin idari gözetime itirazı reddedildi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 19:02

NagihanDenizli'de 20 Mart'ta katıldıkları "İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz" eylemi nedeniyle 5 Nisan'da gözaltına alınan ve Aydın Geri Gönderme Merkezinde (GGM) idari gözetim altında tutulan mültecilerin idari gözetime itirazı reddedildi.

Telefonla görüş bildiren Esmaeil Fattahi, "Biz yetkililerin baskısı nedeniyle buradayız, başka bir sebebi yok. Siyasi nedenle içerideyiz. Haksız yere içeride tutuluyoruz" dedi.

Zeinab Sahafi ise serbest bırakılmayı beklerken red kararı gelmesine tepki gösterdi. Sahafi duruma anlam veremediğini belirterek, "Avukat da herkes de bu durumun hukuksuz olduğunu, yasaya aykırı olduğunu söylüyor. Ama biz 2 haftadır buradayız ve daha da kalacağız. Ben anlamıyorum bu durumu. Neden hâlâ buradayız" diye sordu.

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün ilgili yazısına istinaden mültecilerin kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturdukları iddiasını yineleyerek "kaçma ve kaybolma şüphesi" gerekçesiyle idari gözetime itirazı reddetti.

"İDARENİN BU YANLIŞTAN DÖNMESİ GEREKİYOR"

Evrensel'e konuşan Avukat Hayriye Buse Bergamalı, mültecilerin açılan itiraz davası sürecinde sınır dışı edilemeyeceklerini belirterek "Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğine idari gözetime itiraz ettik. Ancak ezber ifadelerle reddedildi. Sınır dışı kararı da idari gözetim de hukuka aykırı. Yetkili mahkemenin kararı kesin olduğundan karara itiraz hakkımız yok ancak Anayasa Mahkemesine taşımayı planlıyoruz. İdarenin bu yanlış karardan dönmesi gerekiyor" dedi.

'KAÇMA KAYBOLMA RİSKİ'

İdari gözetime itirazın reddedilme gerekçesinde "kaçma ve kaybolma şüphesi" ifadeleri yer aldı. Bu gerekçeyi de eleştiren Bergamalı, "Mültecilerin zaten imza zorunluluğu var. Kaçma şüphesi tamamen ezber bir ifade. Ayrıca idarenin isnadında 'kamu düzenini bozma' gerekçe gösteriliyor. Kaçma kaybolma riski idarenin idari gözetim gerekçesi değilken hakim, idare isnadı olmamasına rağmen bunu gerekçe gösteriyor" dedi.

İranlı mülteci Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi ve eyleme katılmayan Mohammad Pourakbari Kermani, 6 Nisan'dan beri Aydın'da idari gözetim altında.