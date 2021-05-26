Yüksel Yıldırım'dan Kocaelispor ve Sakaryaspor'a destek
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un TFF 1. Lig'e alınmasını ve ligin 20 takıma çıkarılmasını önerdi.
Süper Lig'e yükselme umutlarını play-off yarı final aşamasında kaybeden TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamayla Kocaelispor ve Sakaryaspor'un 1. Lig'e birlikte yükselme isteğine destek verdi.
Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:
"Benim TFF'ye önerim, TFF 2. Lig'de Kocaelispor - Sakaryaspor final maçını oynatmadan iki güzide kulübü TFF 1. Lig'e direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1. Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20'şer takımlı olur."
Ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor, Cuma günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig play-off finalinde karşılaşacak.
Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde:
Benim @TFF_Org 'ye önerim TFF 2. Lig'de Kocaelispor - Sakaryaspor final maçını oynatmadan 2 güzide kulübü TFF 1. Lig'e direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1. Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20'şer takımlı olur— Yüksel YILDIRIM / #SÜPERLİGESAMSUNSPOR (@YY_Samsun) May 25, 2021
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar