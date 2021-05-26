Yüksel Yıldırım'dan Kocaelispor ve Sakaryaspor'a destek

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:21

Süper Lig'e yükselme umutlarını play-off yarı final aşamasında kaybeden TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamayla Kocaelispor ve Sakaryaspor'un 1. Lig'e birlikte yükselme isteğine destek verdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"Benim TFF'ye önerim, TFF 2. Lig'de Kocaelispor - Sakaryaspor final maçını oynatmadan iki güzide kulübü TFF 1. Lig'e direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1. Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20'şer takımlı olur."

Ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor, Cuma günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig play-off finalinde karşılaşacak.

Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde:



