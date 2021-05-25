Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan TFF 1. Lig girişimi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un 1. Lig'e çıkması için Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 28 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig play-off finalinde karşılaşacak olan Kocaelispor ve Sakaryaspor'un final oynamadan TFF 1. Lig'e çıkması için girişimde bulunacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.
Kocaeli yerel basınından Özgür Kocaeli'nin haberine göre Büyükakın, TFF 1. Lig'in önümüzdeki sezon 20 takımla oynanmasına dair beklentiye dair şunları söyledi:
“Kolay olmadığını biliyorum ama her şeyi deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bilgi vereceğim. Sakarya’dan hiç kimse ile bu konuyu konuşmadım ama onlarla da gün içinde temas edeceğim. Konunun asıl muhatabı ve karar vericisi olan Türkiye Futbol Federasyonu noktasında da girişimler yapacağız. Bunun gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağız.”
Tahir Büyükakın, yeşil-siyah renkli ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor'un karşılaşmasını ise şöyle değerlendirdi:
"İki komşu ve rakip takımın finale kalması ilginç oldu. Ezeli rekabetimiz var. Herhangi bir maç olsa 'İyi oynayan kazansın' derdim ama bu kez öyle diyemeyeceğim, biz kazanalım istiyoruz. İnşallah da biz kazanacağız. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam."
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