Yunan basınından Yaycı yorumu: Atama Atina'yı rahatlattı
Libya Anlaşmasının mimarı ve Fethullahçı Terör Örgütüne karşı mücadelenin en kritik silahı olan Fetömetre’nin mücidi, Tümamiral Cihat Yaycı’nın pasif göreve atanması Yunan basınını sevindirdi. Yunan sitesi Newpost haberde, 'Atama Atina'yı rahatlattı' ifadelerine yer verdi.
Tümamiral Cihat Yaycı’nın, Yüsek Askeri Şura’dan 3 ay önce görevinden alınarak pasif bir göreve atandığının altını çizen Yunanistan merkezli Newpost haber sitesi, kararın Yaycı’nın emekliliğine dair ilk adım olduğunu yazdı.
“KARAR ATİNAYI RAHATLATTI…”
Costas Sarikas imzasıyla çıkan haberde, Yaycı’nın eski görevinden Genelkurmay Başkanlığına atanmasını içeren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış Cumhurbaşkanlığı kararnamesine de yer verildi.
Haberin özellikle milliyetçi ve Kemalist kesimlerde tepkiyle karşılandığını vurgulayan haber sitesi, Yaycı'nın görevden alınmasının, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki iddialarından ötürü Atina'da rahatlamaya neden olduğunu belirtti.
Habere göre Atina yönetimi, Yaycı’nın istifasının ardından yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip edecek.
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