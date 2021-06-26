Yunan basketbolcu Vasilis Spanoulis, basketbolu bıraktığını açıkladı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:00

Vasilis Spanulis, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamayla profesyonel basketbol kariyerine son noktayı koyduğunu ve emekli olduğunu duyurdu.

En son A1 Ethnikis'te mücadele eden Olympiacos'a forma giyen, Olympiacos‘un ve Yunanistan basketbolunun simge isimlerinden olan Vasillis Spanoulis, 2013’de EuroLeague’de normal sezonun MVP’si seçilirken 2009, 2012 ve 2013 yıllarında ise Final Four’un MVP’si ödülünü kazandı.

2010’dan bu yana forma giydiği Olympiacos‘da 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve 2007-2010 yılları arasında Panathinaikos forması da giyen efsane oyuncu, 2009’da Panathinaikos formasıyla da EuroLeague şampiyonluğu elde etti.