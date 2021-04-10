Yunan gazeteci Karaivaz öldürüldü

10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:05

Deneyimli adliye muhabiri Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz öldürüldü. Yunan basınında yer alan habere göre, Karaivaz’ın evin dönerken planlı bir saldırıya uğradığı aktarıldı.

Tanıkların ifadesine göre, saldırganlar motosiklet üzerinden ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Haberde, saldırganların 9 mm tabanca ve büyük olasılıkla susturucu kullandığı belirtildi.

Haberde, polisin gazetecinin öldürülmesini planlı bir saldırı olarak nitelendirdiği de aktarıldı. Star TV'deki programının ardından öldürülen gazetecinin şüpheliler tarafından takip edildiğine inanılıyor.