Yunan gazeteci Karaivaz öldürüldü
Yunanistan'ın deneyimli adliye muhabiri Giorgos Karaivaz Atina'nın güneyindeki Alimos semtinde bulunan evinin yakınında öldürüldü. Yunan medyasında yer alan habere göre, vücuduna isabet eden en az 6 kuruşunla hayatını kaybetti.
Deneyimli adliye muhabiri Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz öldürüldü. Yunan basınında yer alan habere göre, Karaivaz’ın evin dönerken planlı bir saldırıya uğradığı aktarıldı.
Tanıkların ifadesine göre, saldırganlar motosiklet üzerinden ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Haberde, saldırganların 9 mm tabanca ve büyük olasılıkla susturucu kullandığı belirtildi.
Haberde, polisin gazetecinin öldürülmesini planlı bir saldırı olarak nitelendirdiği de aktarıldı. Star TV'deki programının ardından öldürülen gazetecinin şüpheliler tarafından takip edildiğine inanılıyor.
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