Yunan vekilden Akdeniz yorumu: Türkiye bir süper güç, Fransa’ya güvenmek hata

07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:40

Yunan Milletvekili Liana Kanelli katıldığı bir televizyon programında, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi. Yunan Milletvekili, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, "Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" dedi.

Yunanistan'ın Fransa'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, "Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk. Kimse bizim için buraya gelmedi, Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İÇİN STRATEJİK AKIL ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi:

“Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye’yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı. Siz Türkiye’nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO’nun İncirlik’teki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz.”

Kanelli sözlerine devam ederek şunları vurguladı:

“Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik’te mi kalacak veya Yunanistan’a Araksos üssüne mi gelecek, bunu göz ardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda Türkiye’ye ne 28’inci veya 27’nci civarındaki meridyenden ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler asıl pazarlık bu. Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil. Hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye’yi süper güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir.”