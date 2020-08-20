Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz

20 Ağustos 2020 Perşembe, 12:42

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Türkiye çeşitli cephelerde artan düzeyde provokasyon gerçekleştirdi" dedi.

"EĞER BU SORUNU ARAMIZDA ÇÖZEMEZSEK ULUSLAR ARASI MAHKEME'YE BAŞVURABİLİRİZ"

Christiane Amanpour'un sunduğu programda ideal çözümün ne olması gerektiği yönündeki soruya ise Miçotakis, iki ülkenin aralarındaki farklılıkları "medeni komşular olarak oturup tartışmaları" olduğunu ifade etti. Ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerine tahammül edemeyeceğini söyleyen Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

Türkiye'nin Girit ile Kıbrıs arasındaki bölgeye önemli sayıda askeri gemi göndermesini, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak gördüğünü vurgulayan Miçotakis, yaşanan gerilim hakkında, "En azından uluslararası hukuku desteklemek ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyorsak, dış politika yürütmenin yolu bu değil" diye konuştu.