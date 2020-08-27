Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 18:18

Sözcü Stelios Petsas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında basına bilgi verdi. Petsas, Başbakan Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump’ı arayarak, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ile görüşlerini sunduğunu belirtti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Miçotakis'in görüşmede, Türkiye'nin eylemlerini durdurması şartıyla Yunanistan'ın gerginliğin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

MISIR VE İTALYA İLE YAPILAN ANLAŞMALAR

Atina merkezli ANA-MPA haber ajansının haberine göre sözcü Petsas, Mısır ve İtalya ile yapılacak anlaşmalara ilişkin olarak, “Her iki anlaşma da uluslararası hukuka dayanıyor; adalarımızdaki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığını tanıyor; Türkiye'nin bölgedeki eylemlerini engelliyor" dedi.

Sözcü Petsas'a göre Miçotakis ayrıca, Türkiye'nin Libya ile diğer ülkelerin egemenlik haklarına zarar verecek şekilde yasa dışı ticaret yaptığını ve anlaşmanın Türkiye-Libya muhtırasını geçersiz kıldığını öne sürdü.