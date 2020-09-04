Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi artıracak Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 11:22
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Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikte devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" ifadesi kullanılmıştı. 

Bir açıklamada Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'dan geldi.  Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.


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