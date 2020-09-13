Yunanistan Cumhurbaşkanı: “Türk-Yunan ilişkileri zor ve tehlikeli aşamadan geçiyor”
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türk-Yunan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Sakellaropoulou, “Türk liderliği ülkemiz üzerindeki baskıyı yoğunlaştırarak agresif açıklamalara yol açıyor” dedi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türk-Yunan ilişkilerinin “Zor ve tehlikeli” bir aşamadan geçtiğini söyleyerek, Ankara'dan gelen kışkırtıcı faaliyetlerin halklar arasında engelleri yükselttiği” uyarısında bulundu.
Yunan basınından Ekathimerini’de yer alan habere göre, Meis Adası’na ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Sakellaropoulou, “Türk liderliği ülkemiz üzerindeki baskıyı yoğunlaştırarak agresif açıklamalara yol açıyor” dedi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı sözlerine şu şekilde devam etti:
“On yıllardır Türkler ve Yunanlılar tarafından inşa edilen iyi komşuluk ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama sarsılıyor. Bu ilişkiyi ayıran aşılmaz sınırlar değil iletişim kanalları oldu. Türk liderliğinin saldırgan söyleminin tırmanması, halklar arasında engelleri yükseltir, şüphe ve düşmanlık yaratarak aralarındaki bağları sarsar.”
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