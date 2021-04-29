Yunanistan Kupası'nda oruç molası
Yunanistan Kupası'nda oynanan Olympiacos - PAS Giannena maçının 57. dakikasında mola verildi ve sahadaki Müslüman futbolcular oruçlarını açtı.
İngiltere Premier Ligi'nin ardından, Yunanistan Kupası'nda da oruç tutan Müslüman futbolculara kolaylık sağlandı.
Yunanistan Kupası Yarı Final rövanş maçında Olympiacos'un PAS Giannena'yı konuk ettiği ve 3-1 kazandığı maçta bir ilk yaşandı. Karşılaşmanın 57'nci dakikasında kısa bir süre ara verilerek Müslüman futbolcuların oruçlarını açması sağlandı. Maçın hakemi, oyunu durdurarak Olympiacos'un oyuncularından Kongolu M'vila, Faslı Youssef El Arabi, Gineli Camara ve Martinik Adası'ndan Lala ve Mısırlı Hassan'ın su içerek oruçlarını açmasına fırsat tanıdı.
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