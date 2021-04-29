Unai Emery’den Mesut Özil açıklaması
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında bugün sahasında Arsenal’i ağırlayacak Villareal’de Unai Emery eski öğrencisi Mesut Özil ile ilgili, “Kendini eleştirmeli, tüm gücümle ona yardım etmeye çalıştım.” dedi.
Bir dönem Arsenal’i çalıştıran Unai Emery, bugünkü karşılaşma öncesinde Guardian’a açıklamalarda bulundu. Arsenal’i çalıştırdığı dönemde Mesut Özil ile yaşadığı sorunlara değinen İspanyol teknik adam şunları söyledi, “Mesut ile birçok kez konuştum. Kendini eleştirmeli, tavrını ve bağlılığını analiz etmeli. Ona tüm gücümle yardım etmeye çalıştım. Kariyerim boyunca yetenekli oyuncular benimle en iyi seviyelerine ulaştılar. Her zaman ona karşı olumluydum. Oynamasını ve takıma dahil olmasını istedim.” dedi.
“KAPTAN OLABİLİRDİ”
Emery şöyle devam etti, “Sezon öncesinde ona en iyi performansını bulması için yardım etmek istediğimi söyledim. Soyunma odasında katılım ve bağlılık istedim. Ona saygı duydum ve yardım edebileceğimi düşündüm. Kaptan olabilirdi ancak soyunma odasındakiler olmasını istemiyordu. Ben böyle bir karar vermedim. Oyuncuların verdiği karar buydu.”
“KONTROL EDEMEDİĞİM ŞEYLER VARDI”
Emery, Mesut Özil ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı, “Bazen çok iyiydi bazen çok kötü, tüm oyuncular gibi. Hasta olduğu için ya da dizindeki ağrı sebebiyle bazı maçlarda oynamıyordu. Konuşmaya her zaman açıktım ve planlarım arasındaydı. Ama onun da üzerine düşeni yapması gerekiyordu ve kontrol edemediğim şeyler vardı.”
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