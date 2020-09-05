"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapılıyor" iddiasına TSK'den açıklama

05 Eylül 2020 Cumartesi, 16:58

Bazı internet sitelerinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" yaptığına dair haberler yer aldı.

AA'nın servis ettiği habere göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA), tarafından servis edilen haberde, "Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuşlandırılmış askeri araçlar sevkiyat yapıyor. Yaklaşık 40 tank yüklü iki TIR konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı. Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor" iddiaları yer almıştı.