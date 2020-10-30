Yunanistan sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti
Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Yunanistan, sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti.
Türkiye’nin sismik araştırma gemileriyle donatılmasının ardından bölgedeki gerilimi tırmandıran Yunanistan da harekete geçerek çok amaçlı sismik araştırma gemisi yapmaya karar verdi. Yunan Deniz Araştırmaları Merkezi (ELKETHE), yeni bir açık deniz ve çok amaçlı araştırma gemisinin ayrıntılı tasarımı ve inşası için bir projenin başlatıldığını duyurdu. Geminin 2025 yılında hazır olması planlanıyor. 55,18 milyon euro tutarındaki yeni sismik araştırma gemisinin inşasının finansmanı, Yunan devleti tarafından Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan bir krediyle sağlanacağı duyuruldu.
TASARLANAN SİSMİK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Yunanistan'ın sismik araştırma gemisinin bilimsel ve teknik özelliklerinin ön tasarımı, Atina Meçovio Ulusal Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Okulu ile işbirliği içinde Yunan Deniz Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu. Atina yönetimi, geminin yaklaşık 70 metre uzunluğunda, 15 ila 16 metre genişliğinde, beş güverteli, DP-2 dinamik tutma sistemi, 50 kişilik tek ve çift kabinler (yaklaşık 20 mürettebat ve 30 bilim personeli), 200 metrekareden fazla olacağını duyurdu. Gemi toplam 3.500 knot kapasiteye, maksimum 12 knot hıza ve 10.5 knot seyir hızına, 8.500 deniz mili menzile ve denizde 50 gün menzile sahip olacağı ifade edildi.
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