Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'da açıyor
Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz’da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.
Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz'da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.
Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7'sini 1 Temmuz itibariyle açıyor.
Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.
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