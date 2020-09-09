09 Eylül 2020 Çarşamba, 15:14

"Kimsenin bir damla suyunda veya bir karış toprağında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim topraklarımız veya suyumuzda gözü olmasına müsaade etmeyiz.Türkiye bölgesinde önemli bir güç, hakkımızı koruyacağız. Yunanistan uluslararası anlaşmalara saygı duymalı" diyen Şentop şunları kaydetti:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkedir. Dolayısı ile Doğu Akdeniz'deki olaylar ihtilaflar kıyısı olan ülkeler ,uluslararası hukuka göre hakları menfaatleri olan ülkeler in görüşebileceği tartışabileceği meselelerdir. Batı Akdeniz'den gelip de Doğu Akdeniz'de bir takım hayallerin peşinden bölgenin huzurunu, barışını bozmaya kimsenin hakkı yoktur. O bakımdan biz Türkiye olarak hukuken haklı olduğumuzu bildiğimiz, güvendiğimiz ve buna inandığımız için her zaman diplomasi yoluyla da müzakere yoluyla da görüşmeye, tartışmaya hazırız. Ama bu yolla değil de başka yollarla Türkiye'ye ders vermeye kalkanlara derslerini verip göndermeye Türkiye'nin muktedir olduğunu da herkes bilmelidir."









