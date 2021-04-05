Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan’a kadar uzattı
Yunanistan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan’a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan’a kadar uzattı.
Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Yunanistan’da uygulanan seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Yunanistan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan’a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.
NEGATİF TEST SONUCU ŞARTI
Kısıtlamalar kapsamında, yurtdışından Yunanistan’a gelen yolcular varıştan 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu ibraz etmeleri gerektiği ve varışta ise rastgele Covid-19 testine tabi tutulacakları belirtildi.
AŞILANAN İSRAİLLİLER KARANTİNADAN MUAF
Tüm yabancı yolcuların, 7 gün karantinaya tabi olacağı ifade edilirken, Yunanistan’a gelmeden en az iki hafta önce tamamen aşılanmış olan İsrailli yolcuların iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında karantinadan muaf olduğu ifade edildi.
Yunanistan, İngiltere dahil 10 ülke dışında, Avrupa Birliği üyesi olmayan çoğu ülkeden uçuşları askıya almış, iç hat uçuşlarda ise sadece zorunlu seyahatlere izin veriliyor.
Yunanistan’da toplam vaka sayısı 275 bin 414’e, toplam can kaybı ise 8 bin 380’e ulaştı.
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