Yunanistan'da Galatasaray’a çirkin tavır

13 Temmuz 2021 Salı, 07:00

Galatasaray, Olympiakos ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için gittiği Atina’da, Türkiye’de yapılan Covid-19 PCR testlerinin Yunan yetkililerce kabul edilmemesi, kafilenin yeniden teste zorlanması ve maruz kaldığı çirkin tavır nedeniyle gece İstanbul’a geri döndü.

Sarı-Kırmızılı kafile dün akşam saatlerinde Atina’ya indi. Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar, Yunan yetkililerin daha önce talep ettiği tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde antijen testi, aşı sertifikaları) yerine getirdi. Kafilenin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Ancak ardından Yunan yetkililerden biri, kaba üslupla, pasaporttan geçen oyuncular da dahil tüm Galatasaray kafilesinin PCR testlerini kabul etmediklerini ve yeniden test olmaları gerektiğini söyledi. Yunanistan, iki ülke arasındaki PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen skandal bir uygulamaya imza attı. Sarı-Kırmızılılar, iki saat havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı İstanbul’a dönüş işlemlerini başlattı. Test sonuçları kabul edilmediği için Galatasaray kafilesi, bu süre içinde hiçbir lounge hizmetinden yararlanamadı.

‘KÜSTAHÇA BİR ÜSLUP’

Sarı-Kırmızılı kulüp, yaşananlar sonrası sert bir açıklama yayınladı. Dostluk havasında hazırlık maçı oynamak için gittikleri Atina’da bir Türk takımına karşı net ayrımcılık yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz” denildi.

ELMAS: ÖZÜR BEKLİYORUZ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Yönetim kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Galatasaray Futbol Takımımızın, Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!” açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de havaalanına gidip Sarı-Kırmızılılara destek oldu.

KASAPOĞLU: KINIYORUM

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaşananlar sonrası Burak Elmas ve Fatih Terim’le görüşüp yanlarında olduklarını iletti. Kasapoğlu, “G.Saray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum” dedi.