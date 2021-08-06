Yunanistan'da yangınlar nedeniyle Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı
Yunanistan'da ülke çapında yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor. Cuma günü rüzgarın 6-8 şiddetinde esmeye başlaması, yangın söndürme çalışmaşlarını olumsuz etkiliyor. Başkent Atina'nın kuzey semtlerindeki yangın nedeniyle, birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.
Yunanistan'da ülke çapında yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor. Cuma günü rüzgarın 6-8 şiddetinde esmeye başlaması, yangın söndürme çalışmaşlarını olumsuz etkiliyor.
Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, özellikle bugünden itibaren esmeye başlayan şiddetli rüzgarların yangın söndürme operasyonlarını daha da zorlaştıracağını söyledi. Miçotakis, halka son derece dikkatli ve soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.
Yangın bölgelerine yakın yerleşim merkezlerine cep telefonlarından 112 no'lu çağrılarla yapılan acil duyurular sayesinde insanlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.
Atina'nın kuzeyindeki Malakasa Göçmen Kampı'ndaki 2 bin göçmen otobüslerle tahliye edildi.
Yunanistan'ın orta kesimindeki, Evia adasında da yangın devam ediyor. Adanın kuzeyinde çıkan yangın kısa sürede batıdan doğuya yöneldi ve 100 bin dönüm ormanlık alanı küle çevirdi.
Liman müdürlüğüne bağlı sahil koruma botları 631 kişiyi sahilden alarak güvenli yerlere sevk etti. Park yerlerinde yüzlerce aracın benzin depolarının patlamaları sonucunda büyük hasar gördükleri belirtiliyor.
Aynı şekilde güneydeki Mora Yarımadası'nın Mani bölgesi ve yarımadanın ortasındaki Messinia bölgesi de alevlere teslim olmuş durumda.
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Yunan itfaiye birimlerinin büyük bir çoğunluğu Atina yöresindeki yangınları söndürmeye devam ederken, Avrupa Birliği'nden talep edilen yardımlara bugüne kadar İsveç, Fransa, Kıbrıs, Romanya, Rusya ve İsviçre'den gelen itfaiye uçakları ile helikopterlerin gönderilmesiyle karşılık verildi.
Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan 11 kişi hastaneye sevk edildi. 5 itfaiyeci ise solunum cihazlarına bağlandı.
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