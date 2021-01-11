Yunanistan’dan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ettiklerini açıklamıştı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Türkiye'den henüz bir davet almadıklarını" belirtti.
Çavuşoğlu’nun, “Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmeleri başlatmaya davet ediyoruz. Ev sahibi biziz, tarihini Yunanistan'daki muhattaplarla beraber belirleyeceğiz” açıklamasına Yunanistan Dışişleri’nden yanıt verildi.
Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Akdeniz'in doğusundaki ihtilaflı bölgede hak iddiasıyla ilgili istikşafi görüşmelere yeniden başlamak için Türkiye'den henüz bir davet almadıklarını, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye ile görüşme yapmaya istekli olduklarını" açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye'den gelecek herhangi bir davete uluslararası hukuka uygun olarak cevap vermeye niyetli olduğunu ifade etmiştir" dedi.
"YUNANİSTAN'IN ELİNDE BAŞKA MAZERET YOK"
Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu şunları söylemişti:
“Yunanistan'ın Mısır'a giderek bir anlaşma yaptığını ve Atina'nın Oruç Reis gemisinin o dönemki faaliyet alanında olduğu sürece istikşafi görüşmelere başlayamayacaklarını söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Gemi, oradaki çalışmalarını tamamladı, başka bir alanda faaliyetlerine başlıyor, yeni alanda faaliyetler yaklaşık 6 ay sürecek. Yunanistan'ın şu anda elinde başka bir mazeret de yok."
Reuters/AA
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