Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de tatbikat
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz bölgesinde deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.
Atina, dün yayınladığı NAVTEX ile Oruç Reis gemisinin de bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen tatbikatta Yunan donanmasına ait fırkateynler ve Yunan F-16 uçaklarının yer aldığı ifade edildi.
Yunanistan yarın İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) de katılacağı yeni bir tatbikat gerçekleştirecek. Hava ve deniz unsurlarının yer alacağı tatbikat, 26-28 Ağustos arasında Girit ile Kıbrıs arasında yapılacak. Şu anda 3 Fransız Rafale savaş uçağı ve 3 Yunan F-16 uçağı, Baf hava üssüne konuşlanmış durumda.
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