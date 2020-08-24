Yunanistan’dan Türkiye’ye Navtex’li yanıt

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında Yunanistan ile gerginlik sürüyor. Türkiye’nin Navtex ilanı ve sürenin uzatılmasının ardından ardından Yunanistan’dan karşı tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:41
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Yunanistan, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğal gaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık yeni bir Navtex yayımladı. Söz konusu Navtex, yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı.


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