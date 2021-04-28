Yurt dışı uçuşlar için izin belgesi isteniyor mu? THY açıkladı
Türk Hava Yolları (THY), tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yolcuların izin belgesi gerekmeksizin seyahatlerini gerçekleştirebileceklerini duyurdu.
THY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında, yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına çıkmayı planlayan yolcuların seyahatlerini "biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak" gerçekleştirebileceğini belirtti.
THY açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (İç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.
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