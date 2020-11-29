Yurt genelinde uygulanan 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tasarısından alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanan 14 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Bu akşam 20.00'de yasak yeniden başlayacak
Bu hafta ikincisi uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erdi. 29 Kasım Pazar günü de saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek s¸ekilde açık olabilecek.Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
1 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
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