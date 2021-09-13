Yurt ve ev kiraları yükseldi, öğrenci simsar eline düşürüldü

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla öğrencilerin kalacak yer bulma sorunu adeta kâbusa döndü. Ev fiyatlarının fahiş oranda arttığı bir dönemde yurt kapasiteleri de öğrencilerin taleplerini karşılamaya yetmeyecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı sadece 750 civarında yurt bulunurken, Tüm Yurt İşverenleri Sendikası’na (TÜYİSEN) bağlı 500’ü aşkın yurdun yarısı pandemi döneminde kapandı. 4 bin civarındaki özel ve vakıf yurdunun ise öğrenciler için ne kadar güvenli olacağı soru işaretini beraberinde getiriyor.

Pandemi öncesinde 900 TL olan evlerin fiyatı 3 bin TL’ye kadar çıktı. Öğrencilerin tamamı pandemi döneminde evleri ve yurtları boşaltırken şimdi döndüklerinde ne ucuza ev ne de boş yurt bulabiliyorlar. Bir evde 3 öğrenci kalsa dahi bir öğrencinin ev kirası ve faturalar için 2 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Bu dönemde bazı özel yurt sahipleri ise emlakçı gibi çalışıp öğrencilerden çifte komisyon almanın peşine düştü.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü, Antalya Ticaret Odası Konaklama Grubu Komite Üyesi ile Özel Alya Kız Öğrenci Yurdu kurucusu Funda Gökgöl, öğrencilerin resmen emlak simsarlarının, tefecilerin eline düştüğünü vurgulayarak pandemi öncesinde 900 TL olan ev kiralarının 3 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Öğrenciler açısından içler acısı bir durum olduğunu, özellikle bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma konusunda ciddi sıkıntı yaşayacağını vurgulayan Gökgöl, pandemi öncesinde TÜYİSEN’e üye 585 yurt olduğuna ancak bunların 235’inin kapandığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

- Özel yurtlara yeni bildiri geldi hangi şartlarda çalışacağımızla ilgili. Tuz, şeker ambalajlı kâğıtlarda olacak deniyor en basitinden bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Bizi hem müfettişler hem öğrenciler hem aileler denetliyor.

- Devlet yurtlarında nasıl bir kriter olacak bilmiyoruz. Kendi yurdumuzda pandemi odası kurduk. Sendika üyelerimizin hepsine bunu yapın diyoruz.

YÜZDE 17 ZAM

- TÜYİSEN üyesi yurtlar bu yıl en fazla yüzde 17 zam yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na mart ayında fiyat bildiriminde bulunduk. Ama bizim hedefimiz yüzde 30 fiyat artışı yapmaktı, çünü gıda başta olmak üzere, elektrik, doğalgaz, suya yüzde 50’nin üzerinde zam gelmiş. Bu zamma uymayan yurt sahipleri de var. Burada veliler uyanık olacak gerekirse bakanlığa şikâyette bulunacak.

- Yurtlara ciddi talep var, telefonlar susmuyor. Bilhassa büyükşehirlerde eski öğrenciyi çıkartmak için “yurdun kapasitesini küçülttüm” deyip fahiş fiyatlarla yeni öğrencilere pazarlayanlar var.

- TÜYİSEN üyesi yurtlarda ortalama yıllık fiyatlar 24 bin TL’den 30 bin TL’ye ya da 19 bin TL’den 23 bin TL’ye çıktı.

- Bizim üyemiz olmayan ve bakanlığa da bağlı olmayan 4 bin civarında özel yurt var. Hem dini hem siyasi hem ahlaki etik çerçevede çalışmıyor bunlar.