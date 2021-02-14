Yurttaş AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'açım' diyerek seslendi, Erdoğan umursamadı!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Elazığ Harput ziyaretinde oldukça çarpıcı anlar bir an kameralara takıldı.
TikTok’ta ‘zaryld’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, Erdoğan ve Soylu’ya seslenen yaşlı bir kadın, içinde bulunduğu zor şartları, “Oğlum askerden geldi, ameliyatlıyım, ben açım açım” ifadeleriyle dile getiriyor.
Kadının sözlerinin ardından ise Erdoğan belli belirsiz bir şekilde elini kaldırıyor ancak kadınla ilgilenmeyerek Soylu ve çevresindekilerle konuşmasını sürdürüyor.
İşte o anlar:
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