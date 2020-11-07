Yurttaşın sırtına yeni 'garantili otoyol' yükü

07 Kasım 2020 Cumartesi, 11:36

Aydın-Denizli arasında yapılacak olan ve daha önce çeşitli nedenlerle ihalesi 11 kez ertelenen 163 kilometrelik otoban için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Haberi AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; İzmir-Antalya ‘Turizm Yolu' ana projesinin ikinci etabı olan ve Denizli'de ihracatçı işadamlarının bir an önce tamamlanmasını istediği Aydın–Denizli otobanının yapımına başlanacak. İhalesi çeşitli nedenlerle 11 kez ertelenen projede yüklenici firma Fernas İnşaat ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

YİNE GARANTİ VERİLDİ

Defalarca ertelenen ihalesi 3 Temmuz'da yapılan projeyi 6 firma içinde en iyi teklifi veren Fernas İnşaat üstlenmişti. Proje tutarının 7 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen proje için Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenici firmaya günlük 35 bin araç geçiş garantisi verdiği ve geçiş ücretinin kilometre başına 5 cent/Euro olarak fiyatlandırıldığı öne sürüldü.

2022'DE TAMAMLANACAK

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan firma ile sözleşme yapıldığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında yolun 2022 yılında tamamlanacağını ve hizmete açılacağını da söyledi. 140 kilometresi ana yol ve 23 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşan proje kapsamında güzergâh boyunca pek çok tesisin de yapılması planlanıyor.