Yurttaşın, yılın ilk çeyreğindeki toplam seyahat harcaması 5 yıl geriye gitti

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 birinci çeyreğine (ocakmart dönemi) ilişkin açıkladığı “Hanehalkı Yurtiçi Turizm” verileri, turizm sektörünün pandemiden önceki vehametini ortaya koydu. 2019 OcakMart aralığında 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıkarken bu sayı, 2020 Ocak-Mart döneminde 6 milyon 781 bin kişiye geriledi.

Yani Covid-19 pandemisinin henüz etkin olmadığı bu dönemde 4 milyon 151 bin yurttaş tatile çıkamadı. Çıkabilenler de artan pahalılığın etkisiyle harcamasını kıstı. Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL’ye düştü.

5 YIL GERİYE GİTTİ

TÜİK’in son yıllarda açıkladığı birinci çeyrek hanehalkı yurtiçi turizm verileri kıyaslandığında şu sonuçlar dikkat çekiyor:

- 2020 birinci çeyrekteki seyahat başına ortalama harcama, 2019 birinci çeyreğe göre yalnızca 14 lira arttı. 496 liradan 510 liraya yükseldi.

- 2020 Ocak-Mart aralığındaki toplam seyahat harcaması ise 5 yıldan da geriye gitti. Seyahate çıkan yurttaş 2016 Ocak-Mart döneminde 4.2 milyar TL harcarken 2020’nin aynı dönem aralığında 4 milyar liraya geriledi.

- Söz konusu dönem aralığında seyahate çıkan yurttaş, en çok “spor, eğlence, mücevher, halı ve kilim” alanlarındaki harcamasını kıstı. Bu harcamalar 2019’un birinci çeyreğine göre yüzde 67.9 azaldı.

- Seyahat öncesi yapılan “giyim, ilaç, çanta, kamera” gibi harcamalar da bir önceki çeyreğe göre yüzde 61.6 azaldı.

- 2020 Ocak-Mart döneminde seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

- 2019’un aynı dönem aralığındaki konaklama türlerine göre ise yurttaşın “kendi evi”ndeki geceleme sayısı 10 milyon 987 bin idi. “Otel” ise 5 milyon 945 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer almıştı.

İFLAS KAYGISI BÜYÜDÜ

Türkiye’de koronavirüs vakalarının henüz yaşanmadığı ocak-şubat aylarında dahi düşen yerli turist hareketliliği, pandemiyle birlikte dip seviyeleri gördü. Bu yıl için yabancı turistten umudunu kesen sektör temsilcileri, temmuz ayında yerli turist hareketlilikleriyle birlikte dolulukların yüzde 30-35’lere çıkacağını öngörüyordu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, “Temmuzda en azından yüzde 30 doluluk yakalarız diye düşünüyorduk. Yüzde 5-10’larda kaldı” dedi. Bölgelerindeki seyahat acentalarının, yüzde 80’inin KGF destekli kredilerden veya teşvik paketlerinden yararlandığı bilgisini veren Çelik, bu kredilerin geri ödenemeyecek olmasının yaratacağı iflas kaygılarını şu sözlerle dile getirdi: “Geçen sene haziranda bir seyahat acentası 10 tur organize ederken bu haziranda bire düştü. Bu çok vahim. Çünkü önümüzde sadece 1.5 ay kaldı. Sonrasında marta kadar işlerimizin olmadığı bir sürece gireceğiz. Bu yüzden kredilerin geri ödenmeye başlayacağı kasım ayında çok ciddi sorunla karşı karşıya kalacağız. Çoğumuz için iflasa kadar gidecek bir süreç başlayacak. Bunun için ödemelerin ya ilk ödeme tarihinden itibaren en az 6 ay ertelenmesini veya ikinci bir teşvik paketinin çıkarılmasını talep ediyoruz.”