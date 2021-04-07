Yurttaşlar dikkat! Mansur Yavaş sosyal medyadan paylaştı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla yurttaşları uyardı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uyarısı şöyle:

"Bazı art niyetli kişilerin “6 Milyon Tek Yürek” kampanyamızı taklit edip vatandaşlarımıza sahte linklerin yer aldığı kısa mesajlar ileterek para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizin kampanyasına ait tek internet adresi www.ankaratekyurek.com”dur. Belediyemiz haricinde iletilen kısa mesajlara ya da başka internet sitelerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."