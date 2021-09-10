Yurttaşlar ihbar etti: 4 kişi cinsel tacizden gözaltına alındı
Edirne'de sokak ortasında yurttaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.
Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında yurttaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Yurttaşların da teşhis ettiği, yabancı uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.
Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.
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