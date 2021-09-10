Yurttaşlar ihbar etti: 4 kişi cinsel tacizden gözaltına alındı

10 Eylül 2021 Cuma, 14:24

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında yurttaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Yurttaşların da teşhis ettiği, yabancı uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.

Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.



