Kemal Kılıçdaroğlu, 'Göçmenler değil onları getiren iktidar suçlu'
Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında Türkiye'nin göçmen sorununa ilişkin açıklamada bulundu.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki göçmen sorununa ilişkin, “Göçmenleri değil, bu göçmen politikasını uygulayanları eleştirmeliyiz” diye konuştu. Elektrik faturalarına art arda gelen zamları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu konuya tüketici dernekleri dahil olmalı” dedi.
CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’de sayıları 5 milyona ulaşan Suriyeli göçmenler ile birlikte Afganistan’dan Türkiye’ye yönelen göç dalgasınının değerlendirildiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de ortaya çıkan tabloda göçmenlerin suçu yok. Göçmenleri değil, göçmenleri getirenleri eleştirmeliyiz” dedi. Son dönemde art arda gelen zamlarla vatandaşın belini büken yüksek tutarlı elektrik faturaları da CHP PM’de konuşulan konular arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun, “Elektrik faturaları vatandaşı zorluyor. Bu konudaki tartışmaya tüketici derneklerinin de müdahil olması gerekiyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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