Yurttaşlar 'kapansın' diyor

09 Ekim 2020 Cuma, 09:22

Son dönemde sık sık tartışma konusu olan cemaat ve tarikatlara toplumun nasıl baktığıyla ilgili yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR'ın her ay yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasına göre toplumun çoğunluğu cemaat ve tarikatların zararlı olduğunu ve yasaklanması gerektiği görüşünü savunuyor.

Ankette "cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 57,2'lik çoğunluk "toplum için zararlılar, yasaklanmalı" yanıtı verdi. Ne faydalı ne zararlıdırlar diyenlerin yüzde 14.7 olurken "toplum için faydalılar, olması gerekir" diyenlerin oranı yüzde 11.6'da kaldı.

Ankette, cemaat ve tarikatların yasaklanması gerektiğini savunanların oy verdikleri partilere göre dağılımında da oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Buna göre 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş olanlar arasında yüzde 46.9'luk bir kesim sözkonusu yapıların yasaklanması gerektiği görüşünde birleşti. Bu oran MHP'de yüzde 68'e çıkarken, en yüksek oran ise yüzde 70 ile CHP'ye oy veren kesimde oldu.

CHP SEÇMENİNDEN DE FAZLA

Ankette konuyla ilgili yöneltilen "cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olmalı mı?" sorusuna yanıt veren yüzde 65.9'luk çoğunluğu "evet" yanıtını verdi. Bu soruyu 'evet' diyerek yanıtlayanlar arasında 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş seçmenlerin oy oranının yüzde 67.8'lik bir seviyeyle CHP seçmenlerini (yüzde 67.3) dahi geçmiş olması, araştırmanın çok dikkat çeken bir başka sonucu oldu.

"DOST ACI SÖYLER"

Sözkonusu sonuçları gösteren tabloları paylaşan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, gönderisinde "Dost acı söylermiş: Şu tabloyu gören ve gerçekten samimi olan cemaat, tarikatlar iç muhasebelerini yapmalı nereye gidiyoruz? Neden insanlar bize karşı? Nerede hata yapıyoruz diye düşünmeli. Siyasete yakın olmakla toplumun gönlünde taht kurulmuyor." ifadelerini kullandı.





Demir, bir takipçisinin sonuçlara "Hocam bu anketin örneklemi çok sorunlu. Bu sebeple bu sonuçlar üzerinden analiz yapmak doğru değil diye düşünüyorum. MHP ve Saadet seçmenin İYİ Parti seçmeninden daha yüksek oranda tarikat ve cemaatlere karşı çıkması çok normal değil." diyerek itirazı üzerine "Sadece bu veri yok ki elimizde inanın 2 yıldır bu tür 4-5 çalışmayı görme şansım oldu. Ayrıca ben fe yaptım çok değişmiyor. Hatta bu sonuçlar iyi bile" yanıtını verdi.















