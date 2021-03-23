Yurttaşlara 'çakallar' diyen kaymakam Soylu'ya soruldu: Bu şahsın aldığı "Yılın En İyi Kaymakamı" ödülü geri alınacak mıdır?

23 Mart 2021 Salı, 11:02

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan’ın görevden alınmasını isteyerek, 2018 yılında verilen yılın kaymakamı ödülünün geri alınıp alınmayacağını sordu.

Dörtyol Kaymakamı Kayhan’ın, 14 Mart tarihinde denetim sırasında vatandaşa hakarete varan kelimeler kullandığını belirten Şahin, “Devlet adabına uymayan bu tavır ve üslup asla kabul edilemez. Kaymakamın vatandaşa hakaretler edip tehditler savurması ancak dikta yönetimlerinde olur. Kaymakam derhal özür dilemeli ve görevden alınmalıdır” dedi.

'YILIN KAYMAKAMI' ÖDÜLÜ GERİ ALINSIN

Şahin önergesinde, İçişleri Bakanı Soylu'ya şu soruları yöneltti:

-Mülki idari amirlerin vatandaşlara hakaret ve tehdit içeren sözlerini onaylıyor musunuz? Onaylamıyor iseniz hala göreve olan kaymakamınızın bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kaymakamın, kendisine ve üçüncü bir şahsa karşı bir saldırı yok iken vatandaşa ‘lan, çakal, terbiyesiz’ gibi sözler kullanması suç değil midir? Bahsi geçen şahıs bu davranışlardan dolayı özür dilemeli midir?

-Söz konusu hakaret ve tehditlerin sahibi şahıs hakkında daha önce benzer iddialar olmuş mudur?

-Devletin saygınlığı ve vatandaşlara yapılan bu hakaretlere ilişkin Bakanlığınız tarafından etkin bir soruşturma yürütülecek midir? Soruşturma tamamlanana kadar söz konusu şahıs hakkında herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

-Bakanlığınızın "yılın en iyi kaymakamı" ödülünü hangi kriterlere göre belirlemektedir? Bakanlığınızın tarafından 2018 yılında "yılın en iyi kaymakamı" ödülünü alan kaymakam Ali Murat Kayhan hangi kriterlere göre diğer tüm kaymakamları geride bırakarak bu ödüle hak kazanmıştır?

-Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlara hakaret ve tehditler savuran bu şahsın aldığı "yılın en iyi kaymakamı" ödülü geri alınacak mıdır?