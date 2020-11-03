Yurttaşları hasarlı binalarda oturmaya bozuk maddi koşullar zorladı

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’nin deprem öncesi 11 bin 987 konut ve işyerinde yaptığı risk analizinde, binaların yüzde 57’sinin riskli olduğu tespiti yapılırken Bayraklı ilçesi Belediye Başkanı Serdar Sandal, ölümlerin yaşandığı 5 binanın kolonlarının kesildiği iddiasını araştırdıklarını söyledi. “Bornova’da yüzde 80 - 85 oranında orta ve yüksek riskli bina var” diyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yurttaşların 2012 yılında çürük raporu verilen binalarda yaşamak zorunda kaldıklarını kaydetti. Başkan Sandal, “İlçemizde 17’si ağır hasarlı, oturulamaz raporu verilmiş 105 bina var. Bu sayının artacağını düşünüyoruz. Elimizdeki verileri ilgili kurumlarla paylaşacağız ve gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından 2009’da kurulan deprem etüd merkezinin, ağırlıklı olarak Bayraklı olmak üzere farklı ilçelerdeki binlerce binada bilgilendirme amaçlı test yaptığı ortaya çıktı. Bugüne kadar resmi kurumlar, site ve apartman yönetimlerinden gelen başvuruları değerlendiren Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’ne bağlı ekipler, 11 bin 987 konut ve işyerinin risk analizini gerçekleştirdi. Bunların yüzde 57’si riskli çıktı.

‘TESCİLLİ ÇÜRÜK’

Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların tümünün 1999 yılından önce yapıldığının, bu binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığının altını çizen İduğ, Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar apartmanlarının çürük raporu olduğunu ifade etti. İduğ, “Bu bölge 2009 yılında Bornova’dan ayrılarak Bayraklı Belediyesi’ne geçti. Çürük raporları 2012 yılında verilmiş. Burada önemli olan hangi belediyeden olduğu değil, vatandaşların bu riske rağmen neden bu binalarda yaşamaya devam ettiğidir. Burada mesele ekonomi. Vatandaş zor şartlar altında parasını biriktirmiş ve burada bir daire almış. Güçlendirme maliyetleri yüksek olduğu için bu şartlardaki binada yaşamak zorunda kalmışlar. Bölgede acilen vatandaşın ekonomik durumu gözetilerek kentsel dönüşüm yapılmalı” dedi.

BORNOVA’NIN YÜZDE 85’İ RİSKLİ!

İlçenin yapı stokuna ilişkin ürküten verilen açıklayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bornova’da yüzde 80 - 85 civarında orta ve yüksek riskli bina var. Bu deprem Bornova’da yıkıntıya neden olmadı, ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Hızlıca bir kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor” dedi.

Bölgenin zemin yapısı hakkında bilgi veren İduğ, “Bornova’nın zemininde bir sorun yok, ancak Bayraklı ilçemiz 2 metreden su çıkan, uzun yıllar tarım yapılmış bir ova. Tarım arazilerinin imara açıldığı bir bölge. Küçük bir artçıyla yıkılabilecek 100’ün üzerinde bina var” ifadesini kullandı.

SOYER: BELEDİYEDE İŞ OLANAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde yıkılan binaların tamamının 99 yılından önce ruhsat almış yapılar olduğunu, yapılan gözlemlerde binaların yapımında deniz kumu kullanıldığı ve demir donatı alanlarının zayıflıklarıyla ilgili tespitlerinin olduğunu aktardı. Soyer, “Zemin katta kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmişler” dedi. Bir televizyon kanalında İzmir depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soyer, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinden ihtiyacı olan bir kişiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edeceklerini, ayrıca deprem nedeniyle engelli hale gelen vatandaşları da engelli kadrolarında öncelikli olarak işe alacaklarını duyurdu.