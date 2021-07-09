Yurttaştan 'Yazlık Saray' sorusuna akla zarar yanıt: Anıtkabir ile kıyasladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris Okluk Koyu’nda bulunan ve son olarak fotoğrafları paylaşılan 'Yazlık Saray'ı gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'nin sorusunu yanıtlayan bir yurttaştan ise skandal bir yanıt geldi. 'Yazlık Saray'ı Anıtkabir ile kıyaslayan yurttaşın cevabı sosyal medyada büyük tepki topladı.
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare sit alanı talan edilerek yapılan 1150 odalı Başkanlık Sarayı ek binalarla her geçen gün daha da genişletilirken, 2019'da yapımı tamamlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris Okluk Koyu’ndaki Yazlık Saray'ı yeniden gündem oldu.
Son olarak fotoğrafları paylaşılan ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen proje, kamuoyunda tepki çekti.
ANITKABİR İLE KIYASLADI
Konuya ilişkin görüş almak için sokağa çıkan Cumhuriyet TV'ye ise yurttaştan skandal bir yanıt geldi. 'Yazlık Saray' sorusunu yanıtlayan yurttaş, projeyi savunurken sarayı Anıtkabir ile kıyasladı.
Muhabirimizin yönelttiği, “Bu kadar ekonomik sıkıntı varken 640 milyon liraya saray yapılması doğru mu?” sorusuna ise yurttaş, “Anıtkabir ne kadara yapıldı o tarihte biliyor musunuz?” cevabını verdi. Yurttaşın bu cevabı sosyal medyada büyük tepki topladı.
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