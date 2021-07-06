Cüneyt Özdemir'den 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?

06 Temmuz 2021 Salı, 13:54

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaşmasının ardından Gazeteci Cüneyt Özdemir, konuya ilişkin kendi youtube sayfasının canlı yayınında 'Yazlık Saray' hakkında yorumda bulundu.

640 milyon lira harcanarak inşa edilen 'Yazlık Saray' için Özdemir, "Yapılabilinir. Yani ne olacak çok da büyük bir şey değil." görüşünü savundu.



"O KADAR BOŞ ALAN VAR Kİ TÜRKİYE'DE..."

Sözlerine devam eden Özdemir, "İmar olarak baktığınız zaman da geçen gün arkadaşımın teknesine bindim Göcek'ten Bodrum'a kadar ağır ağır geldik. O kadar boş alanlar var ki Türkiye'de... Şu anda Bodrum mesela, 'kalabalık, kalabalık, her yer bina diyoruz' ama Bodrum'un yüzde 11'i imara açılmış, yüzde 8 buçuğunda bina varmış. Ara sıra ben yürüyüşe çıkıyorum o kadar çok boş alanlar var ki... Hepsi de orman değil." ifadelerini kullandı.

'Yazlık Saray' için "bence yapılabilinir" diyen Özdemir, "fakat neden böyle yaparlar onu anlamış değilim. Mimari desen tamam siz Ankara'ya bir saray yaptınız. O sarayın mini bir kopyasını neden Okluk'a yaparsınız" sözleriyle sarayın mimarisini eleştirdi.