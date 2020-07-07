Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yangın çıktı

07 Temmuz 2020 Salı, 13:38

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.