Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara

31 Ocak 2021 Pazar, 12:49

Hisarçandır'da 1568 rakımlı Dastaratacağı Dağı, yüz silüetlerdini andıran yapısıyla dikkati çekiyor. Efsanelere de konu olan dağda güneşin batışından kısa süre önce çekilen fotoğraflar, tablo gibi manzara oluşturdu. Doğaseverlerin rotası üzerinde bulunan dağ, derin uçurumları ve Antalya manzarasıyla dikkati çekiyor.

DAĞIN EFSANESİ

Dastaratacağı Dağı'nı özellikli kılan bir de hikayesi var. Yerel halk tarafından anlatılan hikayeye göre, bu bölgede çobanlar için kız çocukları sermaye olarak görüldüğünden babalar kızlarının evlenmesini istemezmiş. Bundan dolayı sevdikleriyle kavuşamayan kızlar babaları razı olsun diye, eski dilde 'dastar' olan başörtülerini bu dağdan aşağı atarak dilek dilermiş. Zamanla bu gelenek unutulup bir dağ adı olarak kalmış.