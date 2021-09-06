Yüz yüze eğitim önlemleri için gönderilen ödenekten bir öğrenciye 4 lira düşüyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım, yüz yüze eğitimin başlamasının doğru ancak alınan önlemlerin yetersiz olduğunu kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “okullara 650 milyon lira gönderdik” yönündeki açıklamasını da eleştiren Yıldırım “650 milyon lirayı 18 milyon öğrenciye böldüğünüz zaman öğrenci başına 35 TL düşmektedir. Eğitim-öğretimin 9 ay sürdüğünü düşünürseniz bir öğrenciye aylık 4 TL düşmektedir. Okullara ek bütçe de verilmesi gerekiyordu. 650 milyon, 18 milyon öğrenci ve 55 bin resmi okulu düşündüğümüzde çok komik kalmakta. Okullarda dezenfektanlar yeterli değil göstermelik gönderdiler, yetmeyecek” dedi. 120 bin öğretmen açığının olduğunu ancak 20 bin öğretmen ataması yapıldığını da anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Diğer öğretmenler ücretli olarak yine dışarıdan sağlanacak. Ücretli öğretmenlerin önemli kısmı fakülte mezunu olsa da bir kısmı yüksekokul mezunu. 1.5 yıllık pandemi dönemindeki çocukların kaybı söz konusu. Böyle bir eğitim kaybının işinde acemi, süreci tam bilmeyen kişiler tarafından kapatılması mümkün değil. Hükümet kendi üzerine düşen anayasal sorumluluğu yerine getirmiyor, çocuklarımızın ücretsiz eğitim hakkını dolaylı yoldan velilerden okuldaki temizlik malzemelerinin sağlanması yönünde para toplayarak devam edecek.”

PROF. DR. ŞENOL: YOL HARİTASI YOK

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol “Türkiye’de salgın çok hızlı. Çocukların yüzde 90’dan fazlası aşısız, bu koşullarda çizilmiş bir yol haritası yok okulların ve öğretmenlerin elinde” diye konuştu.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol özetle şunları dile getirdi: “Maske, mesafe, sınıfların seyreltilmesi olmadan çocukları korumak mümkün değil. Aşılama ülkemizde halen yeterli değil. İki doz aşısını yapanların oranı yaklaşık yüzde 40. Aşılama oranı düşük olan ülkelerde Delta’nın bulaşma zincirini kıramıyoruz. Okullar yeterli önlem alınmadan açılacak. MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın bunu birlikte yapması gerekirdi. Yol haritası için çok geç kalındı. Elimizde şu an hiçbir yol haritası yok, insanlara çerçeve çizecek bir şey yok. İki hafta sonra vakalar artacak, insanlar kıyameti koparacak, ‘okullar açılsın dediğiniz için bu oldu’ diyecekler ama yönetilmediği için oluyor bu.”