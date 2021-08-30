Yüz yüze eğitimin başlayacak olması, kiralarda artışa neden oldu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceğinin açıklanmasının ardından, öğrencilerin yoğun olduğu illerde kira bedelleri bir ayda yüzde 5-28 arası arttı. En fazla artış İstanbul, Adana ve Tekirdağ’da gerçekleşti.

Türkiye’de 81 ilde yer alan üniversitelerde üç milyondan fazla öğrenci eğitim görüyor. Birçok kent için üniversite öğrencileri kentin ekonomik dinamiklerini hareketlendiren bir unsur. Gayrimenkul değerlendirmeleri yapan Endeksa.com okulların açılma haberinin ardından bir araştırma yaparak bu gelişmenin kiralara yansımalarına baktı. Araştırmaya göre bütün kentlerde kiralara öğrenci zammı eklendi ve fiyatlar yüzde 5-28 oranında arttı.

EV ARTMADAN KİRA DÜŞMEZ

İstanbul’da öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Fatih ve Üsküdar’daki emlakçılar ise geçen yıl birçok öğrencinin gittiğini ve emlakta hareketin durduğunu hatırlatarak yüz yüze eğitim haberinin ardından piyasanın hareketlendiğini, kiralarda ise yüzde 50’ye varan artış yaşandığını belirtiyor. Edirne’de de emlakçılar kiralardaki artışların yüzde 50’leri geçtiğini, aynı eve birkaç kez kiralayan dolandırıcıların ortaya çıktığını dile getiriyor.

Emlakçılara göre sorun ev yokluğundan. Konut arzının artırılması gerektiğini söyleyen Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, bu artışların inşaat maliyetlerindeki artışlardan dolayı olduğunu belirterek “Evlerin amortisman süreleri eskiden 18-20 yıl iken şu an 30 yıla kadar çıkabiliyor. 1 milyon TL’ye ev alan bir yatırımcı evini kiraya verse 2 bin 500 TL ama banka faizine yatırsa 10-11 bin TL alacak. Bu gibi sebeplerden dolayı inşaat maliyetlerini azaltmadan kiraları düşüremezsiniz. Bu konuda yasal bir sınırlama da yok. Arzı yükseltmek gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul’da ortalama metrekare kiranın 19.71 TL, ortalama kiranın ise 1892 TL olduğunu belirten Endeksa.com Üst Düzey Yöneticisi Görkem Öğüt, bu yaz hem kiralık hem de satılık ev sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Resmi verilere göre inşaat maliyetlerinde son bir yılda yüzde 42.4 artış olduğunu gerçekte ise bu artışın yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğini söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Artan konut fiyatları sebebiyle satın alma yapılamayınca kiralık ev arzı yetmez oldu. Bu da kira fiyatlarını etkiledi. Gizli enflasyonu gerekçe gösteren konut sahiplerinin ve fırsatçı emlakçıların da spekülatif kira artış tavrı göstermesi, konut kiralarının bir anda fırlamasına yol açtı. Bankaların mevcut tüketici kredisi sınıfında yer alan konut kredileriyle konut sahibi olmak giderek zorlaşıyor” dedi.