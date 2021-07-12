Yüzlerce milyonluk ihale davası

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:40

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, yöneticisi ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanan Özcoşkunlar Şirketi’ne milyonlarca liralık ihaleler verdiği açığa çıktı. Şirketin yöneticisi Mahmut Özcoşkun, 2008 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kişisel internet sitesine gönderilen bir ihbar ile başlatılan “Şarampol Operasyonu” kapsamında gözaltına alınarak yargılandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Mersin Anamur Alaköprü İskan Yerleşkesi Tarımsal Araziler Oluşturulması” adı altında düzenlediği üç ayrı ihaleyi Özcoşkun Yapı Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verdi.

2016 yılında düzenlenen ilk ihale 46 milyon 55 bin TL’ye, 2018 yılında düzenlenen ihale 72 milyon 550 bin TL’ye ve geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen ihale de 187 milyon 11 bin TL’ye Özcoşkun Yapı Şirketi’ne verildi. Üç ayrı ihale için Bakanlık kasasından şirkete ödenen para ise 305 milyon TL’yi geçti.

İHBAR AKP'Lİ BİNALİ YILDIRIM’A YAPILMIŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı’na bağlı MERSİS’te yer alan bilgilere göre, Özcoşkun Yapı Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özcoşkun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili de Mahmut Özcoşkun. Şirket yöneticisi Mahmut Özcoşkun’un adı bir dönem “Şarampol Operasyonu’na” da karıştı.

Operasyon, dönemin Ulaştırma Bakanı AKP'li Binali Yıldırım’ın kişisel internet sitesine gönderilen bir ihbar metni ile başladı. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelileri dört ay boyunca kamera ile izledi. Şüphelilerin ihale gününde Karayolları bahçesinde toplanarak, diğer firmaları saf dışı bırakabilmek için yaptıkları konuşmalar da kaydedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008’de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan hizmet ve malzeme ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 46 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklanmıştı. O dönem Mahmut Özcoşkun da tutuklu yargılandı. Haberlere yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan bazı yetkililerle çıkar ilişkisine girerek, karayolu yapım ve karayolu onarım ihalelerine ilişkin gizlilik dereceli bilgileri öğrendikleri belirlendi.

İPİN UCU GÖKÇEK'E KADAR UZANIYOR

Dava kapsamında savunma yapan sanık Mahmut Özcoşkun, o dönem AKP'li Melih Gökçek yönetiminde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ’nin 5 bin tonluk mıcır malzemesi ihalesini kazanmasına ilişkin çarpıcı detaylar vermişti.

Özcoşkun, AKP’li Gökçek döneminde belediyenin 5 bin tonluk mıcır malzemesi ihalesine usulsüzlük yapıldığını anlatarak, “Aslında ortada bir ihale yok, doğrudan temin var. İşi yaptık, sonra ihale yapıldı. Olay tarihinde ASKİ’den bizi aradılar. Acilen mıcır gerekiyormuş, en uygun taş ocağı da bizim taş ocağıymış. ASKİ mıcırı bizden su borusu patlaması sebebiyle önce aldı, fiilen hasar bölgesine mıcırı götürdü, daha sonra fiyat istedi. Aslında mıcır alımıyla ilgili bir başka firma daha düşük teklif verdi. Ancak onların taş ocağı uzaktı” demişti.