Yüzme Milli Takımlar Direktörü Murat Özdoğan eşinin şirketini danışman yapmış

03 Eylül 2021 Cuma, 15:42

Yüzme Milli Takımlar Direktörü Murat Özdoğan'ın eşi Nilay Aras'ın şirketi Peak Performance'ın federasyona danışmanlık yapması tartışma yarattı.

Ajanspor'un özel haberine göre Murat Özdoğan'ın eşi Aras, Peak Performance İdari ve Sportif Danışmanlık Kişisel Kariyer Planlama Anonim Şirketi olarak milli takım sporcularına danışmanlık yaparak, federasyonla ticari bir ilişkiye girdi. Şirketin kuruluş tarihi ise 25 Eylül 2018.



MİLLİ SPORCULARIN HARCAMA BÜTÇESİ BU ŞİRKETE FATURA EDİLİYOR

Federasyon, belli kriterlere sahip olan bazı milli yüzücülere, bir bütçe ayırıyor. Sporcular da bu bütçeyi kullanarak bazı hizmetler alabiliyor. Bu hizmeti sağlayan ise Peak Performance şirketi. Şirketin, besin, vitamin ve ilaç tüketimi ve kullanımı konularında sporculara destek hizmeti sunuyor. İddialara göre bu şirketin bünyesinde farmakolog (ilaç uzmanı) bulunmuyor. Bir diğer iddiaya göre ise şirketi tavsiye eden ise Nilay Aras'ın eşi Murat Özdoğan.

54 BİN LİRALIK FATURA KESİLDİ

Haberin içindeki yer alan detaya göre, Peak Performance şirketi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları destek programı dahilinde, Olimipiyat hazırlık ve destek proje kriterlerini yerine getirip kadroda bulunmaya hak kazanan bir çok sporcuya Federasyon ile sözleşmesi olan Peak Performance, danışmanlık yapıyor. Kasım 2020 dönemi için 54 bin 516 liralık hizmet faturası Peak Performance tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu'na fatura edildi ve danışmanlık ücreti olarak Federasyon tarafından ücreti ödendi.

Ocak 2021'de ise bilgilere göre sporcu başına danışmanlık ücreti olarak 2 bin 478 lira ücret alındı. Murat Özdoğan'ın Tokya'da sporcusu olmamasına rağmen federasyon bünyesinde sözleşmeli olarak Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü pozisyonunda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Ajansspor hem Nilay Erdoğan hem de Murat Özdoğan'a ulaşmaya çalıştığını belirtiken, Nilay Aras'ın geri dönüş yapmadığını Murat Özdoğan'ın ise off the record olarak konuştuğunu belirtti. Özdoğan, haberde kullanılmak üzere açıklama talep etmiş fakat daha sonra bundan vazgeçtiğini Ajansspor'a ilettiğini belirtmiş.



(Kaynak | Ajansspor)

