'Yüzüklerin Efendisi' oyuncuları Tolkien'in evini korumak için bir araya geldi
"Yüzüklerin Efendisi" filminin oyuncuları J.R.R. Tolkien’in "Hobbit"i ve "Yüzüklerin Efendisi" serisini yazdığı evi korumak için bir araya geldi.
Sir Ian McKellen (Gandalf)
Modern fantezi dünyasının babası olarak anılan J.R.R. Tolkien, Orta Dünya’ya dair hikayeleri, karakterleri ve oluşturduğu kurgusal dillerle biliniyor.
Bununla birlikte Ortaçağ Avrupa edebiyatı ve mitoloji üzerine çalışmalar yapan Tolkien, Oxford Üniversitesi’nde profesördü. Öte yandan Tolkien’in Oxford’da geçirdiği yıllarda yaşadığı ev kısa süre önce satışa çıkarıldı.
John Rhys-Davies (Gimli)
Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre; Gandalf’ı canlandıran Sir Ian McKellen, Gimli’yi canlandıran John Rhys-Davies ve Bilbo Baggins’i canlandıran Martin Freeman, Tolkien’in en meşhur eserlerini kaleme aldığı evi satın almak ve korumak için bir araya geldi.
Martin Freeman (Bilbo Baggins)
Kampanyanın 6 milyon dolar toplayarak evi satın alması ve uygun bir edebi merkez haline getirmesi umuluyor.
J.R.R Tolkien'in evi
Tolkien’in eserleri 1960’lardan bu yana hep popüler olmaya deva etse de özellikle Peter Jakcson’ın filmleri bu popülaritenin katlanmasında önemli pay sahibi.
Project Northmoor Overview from Brian Boyd on Vimeo.
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