Yüzüklerin Efendisi'nin dizisinde yer alacağı doğrulanan kurgusal karakterler hangileri?

05 Eylül 2020 Cumartesi, 17:58

J. R. R. Tolkien’in yarattığı Orta Dünya’da geçen olayların yalnızca bir kısmı, özellikle de Üçüncü Çağ’da yaşananlar ekranlara yansımıştı.

Kurgusal evrenin İkinci Çağı’nı konu alması beklenen Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi bu eksikliği bir miktar giderecek gibi görünüyor.

Screen Rant'in haberine göre dizinin yapımına her ne kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilmiş olsa da, dizide yer alması planlanan karakterlere dair yeni detaylar medyaya yansımaya devam ediyor. Dizide şu ana kadar yer alacağı doğrulanan isimler şu şekilde:

Galadriel: Amazon’un dizide yer alması planlanan karakterlere dair yaptığı açıklamalardan ilki Galadriel’e dairdi. Frodo’nun yüzüğü Hüküm Dağı’na götürmesi sırasında önemli yardımlarda bulunan elf karakter Orta Dünya’nın en sevilen karakterlerinden biri ve dizide Morfydd Clark tarafından canlandırılacağı doğrulanmıştı. Diğerleri Morgoth ile uzun süreli savaşlara tutuşurken Galadriel bilgelik biriktirmiş ve İkinci Çağ’ın başlangıcında daha önemli karakterlerden biri haline gelmişti.

Elrond: Galadriel kadar eski olmasa da İkinci Çağ’ın bir diğer önemli karakteri Elrond ve dizide de önemli bir konumda olacağı düşünülüyor. Ayrıkvadi’nin lordu Yüzük Kardeşliği’nin kurulmasına yardım etmesiyle hatırlanacaktır. Öte yandan, Elrond’un dizide alışılandan biraz daha farklı betimleneceği tahmin ediliyor. Elrond, Sauron’a karşı düzenlenen savaşlarda liderliğiyle öne çıkıyor. Elrond’u kimin canlandıracağıysa henüz belirsizliğini koruyor.

Sauron: Dizinin konu alacağı çağ itibarıyla Sauron, gücünün doruğunda bir biçimde ekranlara gelecek. Morgoth’un eski yardımcısı İkinci Çağ’da, Üçüncü Çağ’da yaptıklarından çok daha şeytani planlarını gerçekleştiriyor.

Oren: Game of Thrones’da Benjen Stark rolüyle tanınan Joseph Mawle’nin canlandrıacağı Oren’in dizinin ana kötülerinden biri olacağı belirtiliyor.

Beldor: İlk başta Will Poulter’ın canlandırması planlanan ancak oyuncunun daha sonra vazgeçtiği Beldor karakterinin dizinin ana kahramanlarından biri olması bekleniyor.

Tyra: Markella Kavenagh’ın canlandıracağı Tyra, Yüzüklerin Efendisi’nin yarattığı mitolojiye eklenen yeni karakterlerden biri.

Trevyn: Simon Merrell’in canlandıracağı karaktere dair çok az bilgi mevcut. Trevyn’in müstear isim olduğunu düşünen hayranlardan bazıları onun Cirdan karakterine işaret ettiğini öne sürüyor.

Hennah: Takma isim olduğu düşünülen bir diğer karakter karakterse Hennah ve hakkında ismi dışında şu ana kadar herhangi bir bilgi yer almıyor.

May ve Elden da yer alması planlanan karakter arasında yer alıyor

Kaynak: Independent Türkçe