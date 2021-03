Yüzüklerin Efendisi'nin en güçlü karakteri hangisi?

15 Mart 2021 Pazartesi, 00:00

J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreni birçok güçlü karakter barındırıyor. Bugüne kadar oluşturulmuş en canlı ve geniş fantezi evrenlerinden biri olarak kabul edilen Orta Dünya her biri farklı özelliklere sahip büyücüler, elfler, insanlar, cüceler, orklar ve başka bir sürü canlıyla dolu.

Her ne kadar Tolkien'in hikayesi Frodo ve Sam gibi en güçsüzlerin dahi Sauron gibi bir gücü alt edebileceğine işaret etse de bunu muhtemelen insanların, elflerin, cücelerin ve daha nicelerinin yardımı olmadan gerçekleştiremezlerdi.

Screen Rant'in haberine göre Tolkien'in oluşturduğu mitoloji göz önünde bulundurulduğunda Orta Dünya'nın en güçlü varlığı tanrı Iluvatar. Onu Manwë, Morgoth ve diğer Valar, ve bunların da altındaki Maiar izliyor. Bahsi geçenlerin tümü Orta Dünya evreninde ilahi varlıklar statüsünde.

Tanrısal güçlere sahip olan varlıklar dışında bir savaşta Morgoth'u yaralamayı başaran Fingolfin gibi en eski elfler ve Beren ve Huor gibi ilk insanlar bulunuyor.

Ancak bahsi geçen bu canlıların hiçbiri Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) üçlemesinde yer almamıştı. Peki daha sınırlı sayıda varlığın isminin geçtiği üçlemedeki en güçlü figür hangisi?

Mutlak gücünün parçalanmış haliyle bile Orta Dünya'yı sarsmayı başaran Sauron, Yüzüklerin Efendisi'nin en güçlü figürü olarak gösterilebilir. Bir Maia olan Sauron'un eski gücüne dönmesi ihtimali evrendeki diğer varlıklar açısından varoluşsal bir tehdit oluşturuyor ve güçlerini birleştirmek için geçerli bir sebep sunuyor.

Sauron fiziksel bütünlüğe sahip olmadan da Saruman ve Theoden gibi önemli karakterlerin zihinlerini kontrol edebiliyor. Her ne kadar nihayetinde mağlubiyete uğrasa da bu manipülasyon gücü onu benzersiz kılıyor. Nitekim onu ancak elflerin ve insanların ortak gücü alt edebilmişti.

Öte yandan Sauron'un ardından güç hiyerarşisinde ölçek biraz daralıyor ve onu Gandalf, Saruman, Galadriel ve Elrond gibi karakterler izliyor.

Filmlerde yer almasa da işleri biraz karıştıran karakterse Tom Bombadil. Tom Bombadil kendi bölgesinde sınırsız bir güce sahip görünse de bunu kullanmaya pek niyetli değil. Bombadil doğaya hakim olsa da Tolkien bu yeteneklerin yalnızca kendi topraklarında işlediğini ima eder.

Bombadil, Orta Dünya'nın en büyük muammalarından biri ve bu belirsizlik gücünün Gandalf'ın hatta Sauron'un ötesine geçebileceği anlamına gelebilir. Amazon'un dizisinde Tom Bombadil'in yer alıp almayacağı, yer alsa da bunun nasıl gerçekleşeceği hayranların en çok merak ettiği unsurlardan biri.

Kaynak: Independent Türkçe