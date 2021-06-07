Z Dergisinin “kütüphane” temalı 5. sayısı çıktı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 00:05

Zeytinburnu’nun kültürel kimliğini oluşturan değerlerden yola çıkarak her sayısını farklı bir konuya ayıran Z Dergisi’nin 5’inci sayısında “kütüphane” teması kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

508 sayfalık Z Dergisi bu sayısında, insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden günümüze kadar farklı kültürlerde kütüphanenin seyri, kütüphanenin unsurları, kütüphaneciler, kütüphane sahipleri ve kütüphane literatürü mercek altına alıyor.

ANSİKLOPEDİ TADINDA DERGİCİLİK

Dergi 1. sayısında; ülkemizde tıbbî bitkiler konusuna ciddi bir ivme kazandırmış Zeytinburnu Tıbbî Bitkiler Bahçesi’ni temel alarak ‘Bitki Ressamlığı’; 2. sayısında, ilçenin şifa menbaı ayazma, çeşme ve sebillerine atıfla ‘Su ve Şifa’; 3. sayısında, atçılığın kalbinin attığı Veliefendi’den hareketle ‘At’; 4. sayısında ise, Yenikapı Mevlevihanesi’nden aldığı ilhamla ‘Müzik’ temasını işlemişti.